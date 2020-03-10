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Bir haftada 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 2 şahıs tutuklandı

Sakarya’da bir haftada 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da bir haftada 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, bir haftada içinde 6 ayrı otomobilden hırsızlık yapan kimliği belirsiz kişiler kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahıslar için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 adet teyp, 3 adet hoparlör ve flash bellek ele geçirildi.


Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 2 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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