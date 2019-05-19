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Bisiklet Vadisi'nde anlamlı etkinlik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Camili Mahallesindeki Bisiklet Vadisinde kutlama ve etkinlikler düzenlendi. Anaokulu öğrencilerinin denge bisiklet gösterisi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Grubu öğrencilerinin ileri sürüş teknikleri gösterisinin yer aldığı programda, ödül töreni de düzenlendi.

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