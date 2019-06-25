Bisiklet Vadisi'nde ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz' etkinliği

Son olarak Mülteci Destek Derneği'nden çocuklar ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz' adlı etkinlikte güvenli bisiklet kullanımı eğitimi aldılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Mülteci Destek Derneği'ne bağlı Sakarya Sürdürülebilir Yaşam Merkezi'nden 12-18 yaş arası çocuklar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nin misafiri oldular. ‘Sporda Birlikte Güçlüyüz' adlı etkinlikte uzman eğitimciler tarafından çocuklara güvenli bisiklet kullanımı hakkında eğitim verildi. Çocukları sağlıklı yaşama ve spor alışkanlığına eğlenceli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğin sonunda çocuklar, düzenlenen parkurun tadını çıkarttı.