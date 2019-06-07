Bisiklet ve yürüyüş yollarında son aşamaya gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Yazlık Kavşağı arasında hayata geçirilen yeni yürüyüş ve bisiklet yollarında çalışmalar devam ediyor. Aydınlatmaları tamamlan güzergah yapılacak asfalt çalışmalarıyla hizmete sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Sapanca Gölü kıyılarına ulaşacak yeni yürüyüş ve bisiklet yolları için çalışmalar devam ediyor. Projenin 1. etabını kapsayan Yazlık Kavşağı'ndan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi kısmında sona gelindi. Dolgu, bordür çalışmaları, aydınlatma ve derelerin üzerinden köprü geçişi yapım işleri tamamlanan projenin kısa sürede asfalt çalışması da tamamlanarak hizmete sunulması bekleniyor.

“Hizmete alınacak”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yazlık Kavşağı'ndan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne ulaşacak bisiklet ve yürüyüş yolunda çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmaların ardından şehrin yeni yürüyüş ve bisiklet yolu hizmete sunulacak. Hayırlı olsun” denildi.