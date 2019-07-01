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Bisiklet yolları standarta uygun hale getiriliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yazlık Kavşağı ile Kipa Kavşağı güzergahı arasındaki 8 kilometrelik bisiklet yolu boyama çalışmaları ile standarta uygun hale getiriliyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde bisiklet yolu çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Yazlık Kavşağı ile Kipa Kavşağı güzergahı arasındaki 8 kilometrelik bisiklet yolu boyama çalışmaları yapılarak standarta uygun hale getiriliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Akıllı bisiklet uygulaması ile bisiklet kullanımını farklı bir noktaya taşıyan Büyükşehir Belediyemiz bisiklet yollarında boya çalışması yaparak yeni bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda Yazlık Kavşağı ile Kipa Kavşağı arasındaki 8 kilometrelik bisiklet yolunu boyama çalışmaları yapılarak standarta uygun hale getiriyoruz. Şehir genelinde bisiklet yolu yapım, bakım ve boyama çalışmalarız artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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