İhlas Haber Ajansı

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Bisiklet yolları yaza hazırlanıyor

Sakarya’da bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapılıyor.

Sakarya'da bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği yapılıyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelindeki bisiklet yollarında temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Temizlik ekipleri Necmettin Erbakan Bulvarı, Eski Kazımpaşa Caddesi, Çevreyolu Caddesi ve 2. Cadde'de ki bisiklet yolu ve çevresindeki yeşil alanlarda yabani ot temizliği çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmayla temizlenen otların ardından bisiklet yolu ve çevresi ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.

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