BMX World Cup Sakarya'da fırtına estirdi

Sakarya'nın ev sahipliğinde BMX Racing World Cup yarışları bisiklet fırtınası estirdi. Yoğun yağış altında pedal çeviren dünya yıldızları, 1. ve 2. etapların sonunda podyumda ödüllerini aldı.

Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya'da hafta sonu bisiklet şöleni yaşandı. Dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı olan UCI BMX Racing World Cup Series 1-2 yarışlarına ev sahipliği yapan Sakarya'da dünyanın en iyi bisikletçileri yarıştı. Büyük heyecana sahne olan dünya kupasının ilk 2 etabı Sakarya'da gerçekleştirildi. 25 ülkeden 232 sporcu, Sakarya etaplarında podyuma çıkabilmek için yağışlı havada pedal çevirerek kendi sınırlarını zorladı. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde start verilen yarışları Sakarya'dan, Türkiye genelinden ve dünyadan yüzlerce sporseverler ilgiyle takip etti. Yarışlarda 25 ülkeden 232 sporcu pedal çevirdi. 23 yaş altı erkekler, 23 yaş altı kadınlar, elit erkekler ve elit kadınlar olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlarda dünya, avrupa ve olimpiyat şampiyonları kıyasıya mücadele etti. Elite erkekler kategorisinde bitiş çizgisini Fransız sporcu Joris Daudet birinci sırada geçti. İlk etabın galibi olan Fransız sporcu Romain Mahieu ikinci olurken Avusturalyalı İzaac Kennedy yarışı üçüncü tamamladı. Elite kadınlar kategorisinde ise ilk etabı kazanan Olimpiyat Şampiyonu Bethany Shriever ikinci etabı da birinci sırada geçti. İkinci sırayı Amerikalı sporcu Alisa Willoughby alırken 27 şampiyonluğu bulunan Hollandalı sporcu Laura Smulders ise yarışı üçüncü sırada bitirdi. 23 yaş altı erkekler kategorisinde ilk etabı birinci bitiren Yeni Zelendalı sporcu Rico Bearman, ikinci etapta da bitiş çizgisini birinci sırada geçti. Fransız sporcu Hugo Marszalek ikinci olurken; Britanyalı sporcu Callum Russell ise üçüncü oldu. 23 yaş altı kadınlar kategorisinde ise Fransız sporcu Tessa Martinez ilk etaptan sonra ikinci etabı da birinci sırada geçen isim oldu. İtalyan sporcu Francesca Cingolani ikinci olurken Amerikalı sporcu Mckenzie Gayheart ise üçüncülüğe yerleşti.

Ekrem Yüce: "Bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduk "

Kazananlara ödüllerini takdim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hedeflerinin dünyanın bisiklet başkenti olduğunu vurgulayarak, "Sakarya Bike Fest'e önce MTB dağ bisikleti, sonra Tour Of yol bisikleti ve son olarak BMX dünya kupası ile devam ettik. Programlar çerçevesinde dünyanın en heyecan verici bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapmaktan onur duyduk. Şehrimizde bisiklet fırtınası her geçen gün büyüyor ve genişliyor. Dünya Bisiklet Şehri ve Avrupa Spor Şehri unvanlarıyla birlikte attığımız önemli adımlar dünyanın bisiklet başkenti olma iddiamızı da hamdolsun güçlendiriyor. Bu süreçte Sakarya'yı dünya izledi, 110 ülkeden canlı yayınlar yapıldı ve izlemeye de devam edecek. Enerjimiz yüksek ve bisiklet alanında hizmetlerimiz hız kesmiyor. Biz her zaman diyoruz ki Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz" dedi.