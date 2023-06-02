BMX World Cup seremonisinde şovlar ve gösteriler adeta nefes kesti

Sakarya'nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en prestijli cross yarışı olan BMX World Cup öncesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, şarkılarıyla yüzlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşatırken bisiklet ve dans şovları ile motosikletçilerin gösterilerde adeta nefes kesti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en prestijli süper cross kategorisi yarışına ev sahipliği yapan Sakarya Bike Fest programı birbirinden renkli görüntülerle sahne oldu. Dağ bisikletinde MTB, yol bisikletinde Tour Of olarak bilinen Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) en fazla izlenen yarışları, geçtiğimiz gün Sakarya'nın yollarında gerçekleştirildi. Sakarya Bike Fest çatısında buluşan nefes kesen mücadelelere yarın ise dünya genelinden binlerce sporseverin takip ettiği BMX Süper Cross World Cup (Dünya Kupası) yarışı 25 takımdan 250 sporcunun şampiyonluk için kıyasıya mücadelesiyle devam edecek. Bu mücadele, vadi içindeki mavi pist alanında izleyiciler önünde yapılacak. 3-4 Haziran olarak belirlenen 1. ve 2. tur yarışları öncesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde görkemli bir lansman gecesi gerçekleştirildi. Gece, ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin konseriyle başladı. Kekilli, tribünlerini dolduran yüzlerce kişiye unutamayacakları bir akşam yaşattı. Program devamında ise bisiklet ve dans şovları ile motosikletçilerin gösterileri adeta nefes keserken lansman bisiklet çekilişi sonrasında son buldu.

“Sakaryamız pek çok noktada en avantajlı şehirlerden birisidir”

Seremonide konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya'mız pek çok noktada en avantajlı şehirlerden birisidir. Bu avantajlardan biri de şehrin neredeyse tamamının bisiklet kullanımına uygun olmasıdır. Avrupa Spor Şehri ve Bisiklet Dostu Şehir unvanlı şehrimizin neredeyse tamamına bisiklet yolları inşa ediyoruz. Sakarya'da herkes evinden çıkıp bisikletine binecek ve şehirde ulaşamayacağı nokta kalmayacak. Ayrıca akıllı istasyonlarda bisikletlerimizi kiraya çıkarıyoruz” dedi.

“Bisikletin başkenti olmak istiyoruz”

3-4 Haziran'da düzenlenecek dünya kupasıyla Sakarya'yı tüm dünyanın göreceğini belirten Yüce, “Bike Fest çerçevesinde Sakarya'mızda, ülkemizden ve dünyadan birçok sporcuyu, sporseveri ağırlıyoruz. 110 ülkeden canlı yayın yapılan yarışlarımız heyecan dolu geçiyor. Dünya yarışları ve çeşitli etkinliklerle yine dünyanın kalbi, Bisiklet Şehri olan Sakarya'mız da atacak. Şehrimizin adını farklı alanlarda da dünyaya duyuracağız. Bisikletin başkenti olmak istiyoruz” diye konuştu.