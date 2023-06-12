İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bocce sporcularından Milli gurur

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bocce sporcuları Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Petank Turnuvası’nda üçlü takımlar kategorisinde şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bocce sporcuları Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Petank Turnuvası'nda üçlü takımlar kategorisinde şampiyon oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi bocce sporcuları Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara, Milli Takım bünyesinde katıldıkları Uluslararası Petank Turnuvası'nda boy gösterdi. 1 ile 4 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'ın Preveze şehrinde gerçekleştirilen turnuvada, temsilcilerimiz Faik Dursun Öztürk ve Caner Makara'nın içinde bulunduğu takım, üçlü takımlar kategorisinde şampiyon oldu. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi 92 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, birbirinden heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.