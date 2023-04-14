Boğazı kesik halde bulunan hemşirenin cenazesi memleketine gönderildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki hemşirenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şırnak'a gönderildi.

Korucuk Mahallesi 1714 Ada'da 12 Nisan gece saatlerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu belirleyen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ise yapılan çok yönlü çalışmalar devam ediyor.

Genç hemşirenin cenazesi memleketine gönderildi

Boğazı kesik halde ölü bulunan ve Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli 27 yaşındaki Dicle Naz'ın otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları Sakarya'ya geldi. Genç hemşirenin cenazesi, memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.