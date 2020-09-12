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Boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede hayatını kaybetti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Kocaali ilçesi Alandere sahilinde saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla serinlemek isteyen 25 yaşındaki Serkan Akçelik, denizde oluşan akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgede görev yapan cankurtaranlar tarafından boğulmaktan son anda kurtarılan genç sahil kenarına çıkarıldı. Sahil kenarında yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekiplerine teslim edilen 25 yaşındaki Akçelik, Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akçelik, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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