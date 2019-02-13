Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı basınla buluştu

40, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinden çıkması nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde yüzde 9.50 oranında iş azalması meydana gelecektir” dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlık Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Koçer, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı başta olmak üzere diğer Bölge Adliye Mahkemeleri hakkında bilgiler verdi. Nuri Koçer, Sakarya Bölge Adliyesi Mahkemesi Başkanlığı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde yüzde 11.40 ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde ise yüzde 9.50 oranında iş azalmasının meydana geleceğini açıkladı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 229 personelin görev yaptığını söyleyen Koçer, “Bölge Adliye Mahkemesi 5235 sayılı yasayla mevzuatımıza 26/09/2004 tarihinde girmesine rağmen fiilen 20 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde Bölge Adliye Mahkemeleri faaliyete geçirilmiş, 05 Eylül 2017 tarihinde bu sayı 9'a çıkartılmış olup, 03 Eylül 2018 tarihi itibariyle de Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri açılarak toplam 11 bölgede faaliyete geçirilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi olarak Sakarya, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli ve Zonguldak olacak şekilde belirlenmiştir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemelerinde 03/09/2018 tarihi itibariyle verilen kararların incelemesi Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince yapılmaktadır. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde 8 Ceza, 10 Hukuk Dairesi olarak faaliyetine başlamış olup, 1 Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı, 1 Bölge C. Başsavcısı, 5 Cumhuriyet Savcısı, 1 Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı, 17 Daire Başkanı, 49 Üye Hakim olmak üzere 74 Hakim-Cumhuriyet Savcısı atanmıştır. Sakarya Adliyesinde görev yapan 1 İdari İşler Müdürü, 23 Yazı İşleri Müdürü, 85 Zabıt Katibi, 2 Memur, 3 Şoför, 19 Mübaşir ve 21 diğer unvanlarda olmak üzere toplam 154 personel Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine atanmıştır. Hakim Savcılarla birlikte toplam 228 personel görev yapmaktadır” dedi.

“İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükü azaldı”

İstanbul ve Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin iş yükünün azaltıldığını da vurgulayan Nuri Koçer, “Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresine; 2015 yılı Yargıtay (temyiz) verilerine göre 48 bin 224 dosya, 2017 yılı Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) verilerine göre 34 bin 577 dosya gelmiştir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçirilmesi planlanırken 2015 yılı verileri dikkate alınarak çalışma yapılmış, zaman içerisinde 2015 yılı sayılarına ulaşacağı düşünülmüş, buna göre; 2015 yılında Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinden Yargıtaya giden; 27 bin 560 hukuk dosyası dikkate alınarak 10 daire ve her bir daireye ortalama 2 bin 756 dosya, 20 bin 664 ceza dosyası dikkate alınarak 9 daire ve her bir daireye ortalama 2 bin 583 dosya gelecek şekilde planlama yapılmıştır. 2017 yılı verilerine göre Sakarya ve Kocaeli illerinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinden çıkması nedeniyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde (22 bin 360 dosya) yüzde 11.40, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinin Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinden çıkması nedeniyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde (12 bin 217 dosya) yüzde 9.50 oranında iş azalması meydana gelecektir” diye konuştu.

“Bin 536 adet dosya sonuçlandırıldı”

Bina hakkında bilgilendirmede bulunan Koçer, adliye mahkemesi faaliyete geçtiği tarihten beri bin 536 dosyanın sonuçlandığını da belirterek, “Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçtiği 03/09/2018 tarihinden 01/02/2019 tarihine kadar; 10 Hukuk Dairesine toplam gelen dosya sayısı 2 bin 605 olup, bu dosyalardan bin 536 adedi sonuçlandırılmıştır. Hukuk Daireleri yönünden çıkan iş yüzdelik oranı yüzde 58,96'dır. 8 Ceza Dairesine toplam gelen dosya sayısı 4 bin 33 olup, bu dosyalardan 3 bin 309 adedi sonuçlandırılmıştır. Ceza Daireleri yönünden çıkan iş yüzdelik oranı 76,37'dir. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası toplamda 31669,77 metrekare alan üzerine oturmaktadır. Buna ek olarak 1945,89 metrekare kapalı otopark ve 1929,01 metrekare açık otopark mevcuttur. Adliye Binasında 6 adet ceza duruşma salonu, 6 adet hukuk duruşma salonu olmak üzere toplam 12 adet duruşma salonu mevcuttur. Ayrıca 1 adet büyük, iki kat yüksekliğinde 280 metrekare duruşma salonu bulunmaktadır. 24 adet savcı odası, 96 adet üye hakim odası, 25 adet başkan odası, 31 adet kalem odası mevcuttur. Binada A,B,C,D,E,F,G olmak üzere 7 blok bulunmakta olup, A blok Cumhuriyet Başsavcılığı bloğu, B ve C bloklar Ceza Dairesi, D ve E bloklar Hukuk Dairesi, F blok Başkanlık bloğu olarak düzenlenmiştir. Binada ön bürolar zemin katta yer almaktadır. Giriş bloğunda bilgi işlem, santral, gelen evrak odaları, ön bürolar, polis, güvenlik, teknisyen vs. odaları ile PTT ve Bankalar bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Daha sonrasında Koçer, basın mensuplarını Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı binasında gezdirerek blok ve bölümler hakkında bilgilendirdi.