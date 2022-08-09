Bölgedeki kayıp kaçak oranı minimum seviyelere inecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler Kamışlı Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgeye içmesuyunu kesintisiz şekilde taşıyacak. Uzun yıllar boyunca bölgeye hizmet edecek proje çerçevesinde 2 bin metrelik içmesuyu hattı yenilenecek. Bölgedeki çalışmalar tamamlandığında ise kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği projelere her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Erenler Kamışlı Mahallesi'nde çalışmalarına başlanan 2 bin metrelik hat yenileme projesi çerçevesinde bölgede kayıp kaçak oranı minimum seviyelere inecek. Eskiyen ve ömrünü tamamlamış hat, çalışmalar sonucunda güçlendirilerek içmesuyunu kesintisiz bir şekilde bölge halkına ulaştıracak.

Projenin hızla devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında bölgenin nüfusunun artmasıyla birlikte yaşanan su kesintileri yenilenen hat ile tarihe karışacak. Yenilenen hat sayesinde toplam 150 abone uzun yıllar boyunca kaliteli içmesuyuna kesintisiz bir şekilde ulaşacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada, Kamışlı Mahallesi içmesuyu hat yenileme projesinin kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulacağı ifade edildi.