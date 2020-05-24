Boş kalan D-650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında boş kalan D-650 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, Adapazarı-Pamukova D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukova istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 43 RK 026 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Şans eseri yaralananın olmadığı trafik kazasında araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobil, olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından boş kalan D-650 Karayolunda meydana gelen ve şaşkınlık oluşturan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.