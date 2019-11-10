Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a misafir oldu.

Ziyarette Sadoviç'e; Adapazarı Bosna Hersekliler Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Behiye Çark, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rafet Yatçı, Kromel Makina Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çalışkan ve Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu da eşlik etti. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bu gücünü gün geçtikçe daha da arttırdığını belirten Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Bosna Hersek olarak Türkiye ile olan dostluk ilişkilerini pekiştirmek ve geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadoviç'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan'ın birçok yönden Bosna Hersek'i ve Balkanları bünyesinde yaşattığını belirterek, “Beşköprü'den Mostar'a tesis ettiğimiz kardeşlik köprüsünü pekiştirmek ve bu birlikteliği gelecek kuşaklara aktarmak için atılacak her türlü adımda biz varız. Yapmamız gereken bir olmak, birlikte hareket etmek. Çünkü Balkanlar Türkiye olmadan, Türkiye de Balkanlar olmadan nefes alamaz. Biz bir bütünüz” dedi.

Büyükelçi Bakir Sadoviç, Başkan Alemdar'ı ziyaretinin ardından beraberindeki misafirlerle birlikte Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneği'ne geçti.