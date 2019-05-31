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Bozulan elektronik eşyalarını yaptırmak isteyenleri dolandıran zanlı tutuklandı

Sakarya’da internet sitesi üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşları dolandıran 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sakarya'da internet sitesi üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşları dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşlardan bozulan eşyaları servise götürme bahanesiyle aldıktan sonra ‘Arızanın elektrik dağıtıcısından kaynaklı olduğunu ve kendilerine yapacakları ödemeyi verecekleri fatura karşılığı elektrik dağıtıcısından alacaklarını söyleyerek' hem parayı hem de arızalı eşyayı alıp dolandırıcılık yapan ve bu yöntemle 5 kişiyi dolandırarak 7 bin 193 TL ile 5 elektronik eşyayı dolandıran K.C. (21) ve M.S. (42), Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların yakalandığı araçta 1 adet buzdolabı, post cihazı, çok sayıda fatura ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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