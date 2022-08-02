Bu Ağustos başka olacak: Dünya Kupası, Bisiklet Festivali ve 3 konser

MTB Dünya Kupası, Bisiklet Festivali, EXPO'lar ve bu çerçevede yapılacak Ekin Uzunlar, Sefo ve Bilal Sonses konserleriyle şehri 12 ve 28 Ağustos arasında büyük bir heyecan saracak. Başkan Ekrem Yüce, "Konseriyle, yarışıyla, EXPO ve etkinlikleriyle ilk kez yapacağımız festivalimiz ve dünya yarışlarımıza tüm Sakarya'yı bekliyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları heyecanlandıran bir Ağustos programı organize etti. Dünya Bisiklet Şehri unvanıyla ismini dünyanın dört bir yanında bisikletle duyuran, Avrupa'nın en büyük bisiklet tesislerinden bir tanesi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde dünya yarışlarına ev sahipliği yapan Büyükşehir, unutulmaz bir organizasyonu ağırlayacak. UCI tarafından gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası'nın Sakarya'da yapılması kararı alındıktan sonra Başkan Yüce'nin talimatıyla şehirde ilk kez başlayacak ve geleneksel hale getirilecek olan "Bisiklet Fest" hazırlandı.

Yapılan program içinde konserler, etkinlikler ve sportif faaliyetler yer aldı. Bu çerçevede 12 ve 28 Ağustos arasında sürekli devam edecek olan festival ve yarışlar vatandaşlara aktivite fırsatı sunacak. Yarış heyecanı 12 Ağustos'ta Sakarya MTB Cup ile başlayacak. 14 Ağustos'ta ise UCI MTB Marathon Series uluslararası yarışı koşulacak ve bu yarışı da 17 Ağustos'ta yapılacak olan Sakarya MTB Cup Gece Yarışı takip edecek. En büyük heyecan ise 21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası'nda yarışacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan sporcular dağ parkurunda şampiyonluk için ter dökecek.

Bisiklet sporunun en önemli dünya yarışlarından bir tanesi olan kupayı yapılan canlı yayınlardan ve tribünden binlerce sporseverin takip etmesi bekleniyor. Bu yarışın ardından ise 24 ve 28 Ağustos tarihleri arasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "EXPO Sakarya" gerçekleştirilecek. Fuar alanında stantlar kurulacak ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere Sakarya tanıtılacak. Bu alanda da çocuklar ve gençler için farklı etkinlikler yapılacak. Bu alandaki 4 gün sürecek eğlenceli ve kültürel programda binlerce kişi ağırlanacak. Ağustos ayı yarış programı 25 ve 28 tarihleri arasında "Tour Of Sakarya" ile sona erecek.

Müzikseverlerin ve gençlerin merakla bekledikleri konser programları ise yarışlar sürerken gerçekleştirilecek. Şarkılarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Karadeniz müziğinin tanınmış isimlerinden Ekin Uzunlar 21 Ağustos saat 19.00'da Bisiklet Vadisi'nde sahne alacak. Hayran kitlesini her geçen gün artıran Sefo ise 25 Ağustos'ta Demokrasi Meydanı'nda sevenlerine konser verecek. İki konserin sonunda "Bisiklet Fest" programının kapanışını ise 28 Ağustos'ta yine Demokrasi Meydanı'nda saat 19.00'da pop müziğin yükselen ismi Bilal Sonses yapacak.

"16 gün boyunca hep birlikte alanda olacağız"

Sakarya'da unutulmaz bir Ağustos ayı yaşayacaklarını, başlattıkları "Bisiklet Fest" ile geleneksel bir organizasyonun başlangıcını yapacaklarını ifade eden Başkan Yüce, tüm Sakaryalılara davet çağrısı yaparak, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ismini bisikletle özdeşleştiren Dünya Bisiklet Şehri Sakarya'mıza yakışır bir program hazırladık. Dünya kupası, konserler, EXPO Sakarya ve birbirinden güzel etkinliklerle 16 gün boyunca alanda olacağız ve bu heyecana tanıklık edeceğiz. Dünya genelinden binlerce sporseveri ağırlayacağımız Bisiklet Fest programımızda tüm Sakarya'yı görmek istiyoruz. Heyecan başlıyor ve dünyanın yakından takip edeceği bir organizasyona start veriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.