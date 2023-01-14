Bu caddeyi kullanacak sürücüler dikkat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızı güçlü altyapıyla buluşturmak ve şehrimizin tüm yollarını sil baştan yenilemek için hafta içi olduğu gibi hafta sonu da gece gündüz demeden mesai harcıyoruz. Bu çerçevede cumartesi ve pazar günü Erenler Dilmen Mahallesi'nde bölgenin ulaşım arterleri için çok önemli bir yenileme çalışması yapacağız. 14 ve 15 Ocak Cumartesi-Pazar günü Adapazarı ve Erenler arası ulaşım için önemli bir konumu olan bu caddemizi çift şerit olmak üzere geçici olarak trafiğe kapatıyoruz. Yol yenileme çalışması bittiğinde, yeni haftadan itibaren cadde yeniden trafiğe açılacaktır. Sürücülerimize anlayışları için teşekkür ederiz" denildi.