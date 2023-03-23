Bu çalıştayda afetlerde su güvenliği ve acil eylem planı konuşuldu

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dünya su gününde ‘Afetlerde Su Güvenliği ve Acil Eylem Planı Çalıştayı' düzenledi.

Afetlerde içme, kullanma, şebeke suyu organizasyonu, atık su organizasyonu, ambalajlı suyun stratejik önemi, su transferi organizasyonu, toplumsal iletişim ve çevrenin insan sağlığına etkisi gibi konuların konuşulduğu çalıştayda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, afetlerde su sağlanmasının önemine değinerek su yokluğu, su kıtlığı ve su kirliliği doğrultusunda oluşabilecek durumlarla ilgili bilgiler verdi. Gerçekleşen sunumun ardından ise deprem felaketi sonrası Hatay'a giderek çevre sağlığı hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesine yönelik çalışma gerçekleştiren Çevre Sağlığı Teknisyenleri Sevda Arca ve Merve Tokyürek'in afet bölgesinde su kontrolüne ilişkin yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

“Suyun olmadığı yerde sağlıkta olmaz”

Sunumların ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, suyun kültürümüzde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Su demek hayat demektir. Susuz bir yaşam düşünülemez ve suyun olmadığı yerde sağlıkta olmaz. Su olmadan olmuyor. Su içmemiz gerekiyor, gıda üretmek için su gerekiyor, temizlik için gerekiyor yani her şey için su gerekiyor ama biz elimizdeki suyu maalesef israf ediyoruz. Suyu kullanırken ne kadar önemli olduğunu fark etmiyoruz” dedi.

“Özellikle içile bilir su kaynaklarının korunması çok öneli”

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ise felsefecilerin, din adamlarının, kutsal kitapların ve birçok kaynağın tarihte su ya verilen önemi belirttiğini söyleyerek, “Özellikle içile bilir su kaynaklarının korunması çok öneli. Burada toplanan konuyla ilgili kurumların temsilcileri inanıyorum ki önemli bir çalışmayı ortaya koyacaklardır” diye konuştu.

Öte yandan, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen, kamu ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin fikir alışverişinde bulunduğu çalıştaya, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, Dr. Merve Kahraman, Çevre Sağlık Birimi Uzmanı Maruf Menduh Sert katıldı.