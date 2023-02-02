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Bu da kar banyosu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini arttıran yağışla birlikte beyaza bürünen bölgede bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini arttıran yağışla birlikte beyaza bürünen bölgede bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.


Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Kendini karların üzerine atan Sarı, ağaçların altına geçerek, salladığı dalların üzerinden gelen karlarla adeta banyo yaptı. Soğuk havaya aldırmadan dakikalarca yürüyüşünü sürdüren Sarı, bu anları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

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