Bu kadarına da pes dedirten düğün eğlencesi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğün konvoyunda kapattıkları yolda damada şınav çektiren ve silahlar ile havaya ateş açan grup bu kadarına da pes dedirtti.

Geçtiğimiz günlerde Hendek ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, konvoydaki araçlarla yolu kapatan grup, damadı kalabalığın ortasına aldı. Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar, ardı ardına havaya ateş açmaya başladı. Bu esnada ise damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.