Bu proje kız çocuklarına eğitim, staj ve burs imkanı sağlıyor

SEDAŞ'ın kız çocuklarına eğitim, staj ve burs imkanı sağlaması hedefiyle hayata geçirdiği Kadın Enerjisi projesine, Sakarya Altınküre Teknokent Koleji'nde eğitim gören 3 öğrenci dahil oldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Kadın Enerjisi" projesi çerçevesindeki “Next” programı devam ediyor. Next etabında, teşvik edici uygulamalarla kız çocukları, lise ve üniversitede elektrik bölümlerine yönlendirilecek. Bu çerçevede, Sakarya Altınküre Teknokent Koleji'nde eğitim gören 3 öğrenci, bu projeye dahil oldu.

Okuldan yapılan açıklamada, "Elektrik-elektronik alanında mesleki eğitim gören kız öğrencilerimizin istihdamını ve üniversitede burs alma imkanını sağlayacak 'Kadın Enerjisi- Next Projesi' ön görüşmesini Sedaş İnsan Kaynakları yetkilileriyle gerçekleştirdik" dedi.