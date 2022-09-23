Bu proje Sakarya'da 4 bin hanenin enerjisini üretecek

Başkan Yüce, “Güneşten üreteceğimiz enerji için 14 bin güneş panelinden ilkine imzayı attım. 4 bin hanenin enerjisine denk enerji üreteceğimiz proje ile maliyetlerimizi düşürerek Sakarya için yatırımlarımızı artıracağız. Projemiz sayesinde Sakarya'nın geleceğine enerjimizi de miras bırakacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) marifetiyle montajına başlanan Karaman Güneş Enerji Santrali'nde açıklamalarda bulundu. 55 bin metrekarelik alanda 14 bin panelle üretim sağlanacak projenin ilk paneline imzayı Başkan Ekrem Yüce attı. Montaj çalışmalarına dair bilgileri kamuoyuyla paylaşan Başkan Yüce, üreten şehir Sakarya'nın kendi enerjisini kendisinin üretmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hatıra imzasını ilk panele atan Başkan Yüce, “Güneşten üreteceğimiz enerji için 14 bin güneş panelinden ilkine imzayı attım. Her geçen gün değeri artan yenilebilir enerji kaynağını şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Attığım imza ile Sakarya'nın enerji geleceğinde önemli bir yere sahip olacağız. Güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde SASKİ'ye bağlı tesislerde kendi enerjimizi kullanarak maliyetleri düşüreceğiz. Böylelikle düşen maliyetler sayesinde şehrimiz için yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz. Aynı zamanda genişletmeyi hedeflediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarımızla üreten şehir Sakarya'nın enerji geleceğini garanti altına alacağız” dedi.

“Enerji üretiminde Sakarya'yı örnek şehir yapmak istiyorum”

Çalışmaların her aşamasını yakından takip ettiğini belirten Başkan Yüce, “Bizim tüm işimiz Sakarya'nın bugününe ve yarınlarına fayda sağlayacak çalışmalar yapmak. Bugün attığım imza ile enerji üretiminde şehrimizi örnek bir şehir haline getirme hedefimi sizlerle paylaşmak isterim. Bugüne kadar şehrimizde üretim alanında birçok projeyi hayata geçirdik. Montaj çalışmalarına başladığımız Karaman GES projemizi de inşallah yakın zamanda hayata geçirerek enerji üretimine başlayacağız” diye konuştu.