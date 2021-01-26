İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bu sefer suçlu değil, firari köpeğin sahibini araştırdılar

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde evden kaçarak sokakta başıboş dolaşan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde evden kaçarak sokakta başıboş dolaşan köpeğe polis ekipleri sahip çıktı. Polis merkezine götürülen köpeğin karnını doyuran ekipler sonrasında sahibini bularak teslim etti.


Edinilen bilgiye göre, Kocaali İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sokakta devriyelerini sürdürürken karşılarına tasmalı bir köpek çıktı. Başıboş bir şekilde dolaşan köpeğe sahip çıkan ekipler, polis merkezine götürerek karnını doyurdu. Sonrasında ise köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler, Ağalar Mahallesi Muhtarı Barış Konyalı'ya durumu bildirerek çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırma neticesinde ekipler, köpeğin sahibi olan Hasan Gürses'e ulaşarak teslim etti. Gürses ise duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.