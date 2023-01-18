Bu sertifika turistlerin konaklama yaparken tercihlerini etkiliyor

Turistlerin konaklama tesisi tercih ederken öncelikleri arasında bulunan ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Sertifikası' ile alakalı düzenlenen bilgilendirme programında konuşan Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, “Sakarya'da ‘Sürdürülebilir Turizm Belgesini' almak zorunda olan 500'e yakın konaklama tesisi bulunuyor. Bu bağlamda bilgilendirme toplantılarına devam edilecek” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı' Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Turistlerin tercihlerinde ‘Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'na sahip olan konaklama tesislerinin öncelikli olacağına değinen İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, sertifika alan tesislerin Bakanlığın resmi web portallarında yer alacağını belirtti. Sakarya'da Sürdürülebilir Turizm Belgesini almak zorunda olan 500'e yakın konaklama tesisinin bulunduğunu ifade eden Süleyman Acar, bu bağlamda bilgilendirme toplantılarının devam edileceği söyledi.

Toplantıya, Sakarya'da faaliyette bulunan Turizm İşletme Belgeli ve Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli 50'yi aşkın konaklama tesisi yetkilileri katıldı. ‘Güvenli ve Sürdürülebilir Turizm Programı' ile ilgili detaylı bilgiye, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün https://sakarya.ktb.gov.tr resmi web sitesinde yer alan "Konaklama Tesisleri" başlığından ulaşılabilecek.