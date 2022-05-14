Bu sokakta sağlık var

Meme kanseri, şeker, tansiyon, ateş ve nabız gibi birçok alanda taramaların yapılacağı etkinlikte, kemik erimesi ve SMA hastalığına farkındalık oluşturmak adına eğitimlerde düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından AKM önünde açılışı gerçekleştirilen “Sağlık Sokağı” projesi, birçok alanda vereceği sağlık hizmetleri ile misafirlerini bekliyor. Öğrenci Hemşireler Derneği ve Tıp Öğrencileri Topluluğu'nun görev yapacağı etkinlik, Cuma gününden başlayarak gün boyu hizmet verecek ve 5 gün boyunca devam edecek.

Ateş, nabız, tansiyon, şeker, oksijen seviyesi, beden kitle endeksi ve meme kanseri olmak üzere birçok alanda taramaların gerçekleştirileceği sokakta, kemik erimesi ve SMA hastalığına farkındalık oluşturmak adına eğitimler düzenlenecek. Ayrıca etkinlik süresince İl Sağlık Müdürlüğü'nün rahim ağzı kanseri ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeleri de devam edecek. Çeşitli periyodlarda kentin birçok noktasında yapılması planlanan taramalarda, herhangi bir olumsuzluk durumunda ise hastalar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa, Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Rahmi Can Şeşen konuşmacı olarak katıldı. Açılışta konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, Pandemi sürecinde sağlığın kıymetinin daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Malumunuz içerisinde bulunduğumuz günler ve tarihsel birikimimiz sayesinde sağlığın bizler için ne denli önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın tabiriyle, “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözü bizlere meselenin özünü açıklıyor; benim halkım, hemşerilerim için devlet çok önemli, çok kutsal, saygı duyulan ve özenilen bir duygu fakat eğer senin sağlığın yerinde değilse bu devletin bir faydası olmaz. Bu koca devletin bir nefesçik kadar değeri olmaz. İşte biz Kanuni Sultan Süleyman'ın neredeyse 400 yıl evvel anlattığı bu sözle konuyu daha yeni idrak ediyoruz. Salgınlar ve yaygınlaşan hastalıklar, bizlere sağlımızın kıymetini her geçen gün daha belirgin bir şekilde hatırlatıyor. Mevlam bizleri o günlere benzer salgınlardan ve hastalıklardan korusun” diye konuştu.

Konuşmasında beslenme ve erken teşhisin önemine de vurgu yapan Başkan Yüce, “Sağlık konusunda beslenme ve erken teşhis çok önemli yer tutuyor. Yediklerimize dikkat ederek vücudumuzu hantal düşürmeyecek ve sık sık tetkikler yaptıracağız. Bizim başımıza gelmez diye düşünmeyecek hem kendimizi hem de sevdiklerimizi takip edeceğiz. Yaptığımız işlerde muhataplarımızın sağlık durumlarını dikkate alacağız” ifadelerine yer verdi.

“Tarımsal faaliyetlerimizde ‘Önce sağlık' diyoruz”

Çalışmalarında ‘Önce Sağlık' mottosuyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz tarımsal üretim projeleri sayesinde şehrimizdeki doğal dengeyi yeniden yakalamayı hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerin hastalıktan ari üretim sertifikalarını alarak, ürünlerimizin gerekli sağlık standartlarına ve uyarıcılarına sahip olması için tüm gayreti gösteriyoruz. Gelecekte toplumumuzun daha sağlıklı bireylerden oluşması adına, tarımsal üretimde “Önce Sağlık” diyerek, oluşabilecek tüm hastalıklara karşı şimdiden önlem almayı hedefliyoruz. Çocuklarımızla birlikte tüketeceğimiz ürünlerin kalitesini artırmak için gayretle mücadele edeceğiz. Tüm bu çalışmalara ek olarak hemşerilerimize spor noktasında da tüm olanakları sağlamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle bisiklet kullanımı noktasında yapmış olduğumuz bisiklet yollarımız, yürüyüş alanlarımız ve daha birçok olanakları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

“Böyle projelerle geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz”

Başkan Yüce, “Maalesef biz insanoğlu dünyamızın dengesini bozduk. Atıklar, kimyasallar, genetikle oynama derken çevremizdeki bütün doğan yiyeceklerin sayısı giderek azalmaya başladı. İşte bu konularda evlatlarımızı ve gençlerimizi bilgilendirmek, unuttuklarımızı hatırlamak için Sağlık Sokağımızı kurduk. Bu sokakta kriz ihtimaline karşı neler yapmamız gerektiğini veya nelerden sakınmamız gerektiğini öğrenebiliriz. Ücretsiz testler yaptırabiliriz. Bütün bunlarla birlikte alacağımız eğitimlerle birlikte evimizde kendi kendimize yapabileceğimiz uygulamaları öğrenebiliriz. Yapacağımız tüm çalışmalarda birlik ve beraberlik içinde hareket edip böyle projelerle de geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bu inanç ve duyguyla ile Sağlık Sokağı'nın kurulmasında emeği geçen kardeşlerimi tebrik ediyor, etkinliğin tüm şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.