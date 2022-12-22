Bu tesiste kadın emeğine pozitif ayrımcılık yapılacak

İpekyolu mutfağı, Sakarya Gastronomi Merkezi ve ülke genelindeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerinin satışının yapılacağı tesiste 80 kadın çalışacak.

Geyve Belediyesi üretim, kadın istihdamına katkı ve markalaşma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye bünyesinde kurulan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nin ardından şimdi de ihalesi tamamlanan Geyve Mola geliyor. Geyve Mola'da tıpkı diğer sosyal tesisler gibi kadın istihdamına pozitif ayrımcılık yapacak. Adapazarı-Antalya D650 kara yolu üzerinde inşa edilecek tesiste kadın emeği ön planda olacak. Belediye tesisinde, ülkedeki kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, İpekyolu Mutfağı ile Sakarya Gastronomi Merkezi gibi nitelikli alanlar olacak. 30 dönümlük alan üzerinde kurulacak tesis 15 milyona mal olacak.

“Kadınların ürettiği ürünler satılacak”

Kadın istihdamında pozitif ayrımcılığı nedeniyle Marmara Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirilen Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya 15 milyona mal olacak tesisle ilgili olarak, “Geyve sebze-meyve ambarı. Belediye olarak üretenin, çiftçinin emeğini daha değerli kılmak için çok sayıda çalışmamız var. Yaptığımız çalışmaları GEYVA markasıyla ülke gündemine hatta dünya gündemine taşıdık. Ülke genelinde kadın istihdamına katkı sunmak, kadının üretimde daha aktif rol oynaması için kadın kooperatifleri kuruldu. İstihdamın içerisinde daha çok olması gereken kadınların ürettiği ürünlerin satılacağı bir merkez olacak” diye konuştu.

“15 milyona mal olacak, 80 kadın istihdam edilecek”

Belediye Başkanı Murat Kaya tesis hizmete alındığında ilçesinin Kadın Kooperatiflerinin merkezi olacağına vurgu yaparak, “İhalesini gerçekleştirdiğimiz tesiste ülkemizdeki kadın kooperatiflerinin ürünlerini satacağız. İpekyolu mutfağı ile Sakarya Gastronomi Merkezi olacak. Yol üstü mola yerlerinin ötesinde bir tesis inşa edeceğiz. Kadın istihdamında pozitif ayrımcılığımız nedeniyle ödüllü belediye olduk. Tesisimizde 80 kadın istihdam edeceğiz. Ekonomiye, istihdama özellikle kadın istihdamına katkı sunacak tesisimiz hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.