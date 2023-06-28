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Buğday tarlasında yangın: 15 dönüm küle döndü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 15 dönüm buğday ekili tarla, çıkan yangında küle döndü.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 15 dönüm buğday ekili tarla, çıkan yangında küle döndü.


Yangın, Cihadiye Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebi ile yaklaşık 15 dönümlük buğday ekili alan küle döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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