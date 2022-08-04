İhlas Haber Ajansı

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Bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı

Meteorolojik verilerin ardından öğle saatlerinde Sakarya’da başlayan yağış, zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojik verilerin ardından öğle saatlerinde Sakarya'da başlayan yağış, zaman zaman etkisini sürdürmeye devam ediyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Serdivan ilçelerinde öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklık yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 29 derece olarak ölçülürken yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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