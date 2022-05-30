Bungalov dolandırıcılığında utanç verici detay: Kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen ve evlilik teklifi yapmaya hazırlanan kişiyi de dolandırdılar

SAKARYA (İHA) – Sakarya'da farklı bungalov evlerinin fotoğraflarıyla sosyal medya ve internet sitesi üzerinden sahte satış yaparak yüzlerce kişiyi 5 milyon liranın üzerinde dolandıran 6 şüphelinin kurbanları arasında kanser hastası eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaş ile Gaziantep'ten, Sakarya'ya gelerek evlilik teklifi organize etmeye çalışan kişinin de olduğu öğrenildi. Şahıslardan 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son zamanlarda artan bungalov çılgınlığı dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgisini fırsat bilen dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden son 4 ayda 20'den fazla farklı şehirden 160'ın üzerinde kişiden haksız kazanç elde ettiler. Kendilerini bungalov ev işletmecisi gibi tanıtan 6 şüphelinin, rezervasyon için arayan vatandaşları dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira dolandıran ve elde ettikleri haksız kazancı eğlence mekanlarında harcadıkları da görüldü. Öte yandan, şahısların dolandırdıkları kişiler arasında kanser hastası eşine moral olsun diye tatil planı yapan bir kişi ile Gaziantep'ten, evlilik teklifi organize etmeye çalışan ve acı gerçeği parayı yatırdıktan sonra anlayan kişinin de olduğu öğrenildi.

Biri kanser eşiyle tatil yapmak istedi diğeri evlilik teklifi yapmak için Gaziantep'ten geldi

Farklı ve uzak şehirlerden gelen müşterilerinin bazıları ise atılan sahte konuma geldiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Sabah serpme kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil bin 250 TL'lik fiyatlarla insanların tatil heveslerini kursaklarında bırakan şüphelilerin kurbanları arasında kanser olan eşiyle tatil yapmak isteyen bir vatandaşın ile Gaziantep'te yaşayan ve Sapanca'da sevgilisine evlilik teklifi organize etmeye çalışan bir gencin olduğu öğrenildi.

Dolandırıcılar, tatil bölgelerinde aynı şekilde dolandırılmamak için bakın ne yapmışlar

Kurdukları düzenle vatandaşları 5 milyon lira dolandıran şüpheliler, haksız yere elde ettikleri paraları, tatil bölgelerinde ellerine alkol dökerek ve lüks mekanlarda kalarak harcamış. Kendilerinin de aynı şekilde dolandırılabileceğini düşünen şüpheliler, ayırttıkları yerlerden sabit telefon numarası ve kurumsal hesap numaraları isteyerek kendilerini garantiye almış.

Her ayrıntıyı düşündüler ama polisten kaçamadılar: 5'i tutuklandı

Şüphelilerin haksız yere elde ettikleri paraları dijital para ve kripto borsasında değerlendirdikleri tespit edilirken yapılan aramalarda da banka kartları, laptoplar, tabletler, cep telefonları, sim kartları ve para ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip neticesinde Sakarya ile bağlantısı olmayan A.Ç. (31), E.Ç. (25), B.C. (25), F.A. (24), K.K. (24) ve U.A. (17) isimli şahısların farklı illerde yaşadığını belirleyen ekipler harekete geçti. Şahıslardan 3'ü İstanbul, 1'i Bursa, 1'i Kocaeli ve diğer 1'i ise Yalova'da gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Daha öncesinden dolandırıcılıktan suç kaydı ve aranması bulunan A.Ç. (31) isimli şahıs Bursa'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya'da emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.Ç., B.C., F.A. ve U.A. isimli 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.K. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.