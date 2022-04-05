Burası Van değil, Sakarya'nın Geyve ilçesi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bahar ayında kar kalınlığının 1 buçuk metreyi geçtiği yayla yolunu görenler şaşırıyor. Bazı vatandaşlar o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Bahar aylarına girilmesine rağmen Geyve ilçesi Kirpiyan Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi geçiyor. İlçe merkezinde bahar esintileri görünürken Kamışlı'dan Kirpiyan Yaylası'na giden RES yolundaki kar kalınlığı görenleri şaşırtıyor. Kar birikintilerini gören vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektiriyor.