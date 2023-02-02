Bursa Büyükşehir ödüle doymuyor

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan ödül alan Bursa Büyükşehir Belediyesi adeta ödüle doymuyor. Bursa bu kez ise Sakarya'da düzenlenen gecede 3 ayrı kategoride aldığı ödülle çalışmalarını taçlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “3 ayrı kategoride güzel ve özel ödüller aldık. Ben ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa'ya değer katan ve vizyon kazandıran hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi'nin örnek çalışmaları, ödüllerle taçlandırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' çerçevesinde ödüllendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi bu kez ise Sakarya'da düzenlenen Plant Ödülleri gecesinde 3 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi'nin organize ettiği ‘Plant Ödülleri 2022' ödül töreni gecesi Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. İki yılda bir düzenlenen ve sektörün en prestijli ödül töreni olma niteliğini taşıyan ‘4. Plant Ödülleri' 4 ana kategori ve 28 dalda sahiplerini buldu. Anadolu Motifleri Modern Dans Topluluğu'nun gösterileri ile başlayan törenin sunuculuğunu radyocu ve oyuncu Kadir Çöpdemir gerçekleştirdi. Görkemli tören; sektör profesyonellerinin yanı sıra sanat, bürokrasi ve siyaset camiasından da yoğun katılım ile yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Park ve Rekreasyon Alanları Uygulamaları', ‘Yeşil Şehir' ve ‘Plant Özel' olmak üzere toplamda 3 ayrı kategoride aldığı ödüllerle sektöre katkı alanlarındaki çalışmalarını taçlandırdı. Ödül gecesi Cengiz Kurtoğlu'nun konseri ile son buldu.

“3 ayrı kategoride ödüle layık görülmek bizim için büyük bir mutluluk”

3 ayrı kategoride ödül almanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Belediyeciliğin asli konularından bir tanesi de yeşil alan, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları. Her şehre yeşil çok yakışır ama Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehirdir açıkçası. Ama biz Bursa'da daha nitelikli yeşil alanlar oluşturabilmek adına ekibimizle Tarım Peyzaj A.Ş, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızla birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Sektörde de prestijli dergilerden birisi olan Plant Dergisi tarafından buna layık görülmek son derece mutlu ediyor. 3 ayrı kategoride güzel ve özel ödüller aldık. Ben ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanları şehirlerin aynı zamanda doktorlarıdır. Şehirlerin sağlığından sorumlulardır. Özellikle ağaçlandırma ve yeşil alanlarından sorumludurlar. Dolayısıyla bu noktada ben her yerel yöneticinin üzerine önemli görevler düştüğünü ifade etmek isterim. Bursa olarak 3 ayrı kategoride ödüle layık görülmek bizim için son derece büyük bir mutluluk” dedi.

“Emine hanımın elinden aldığımız ödülde bizim için çok özel”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' çerçevesinde aldıkları ödül hakkında da konuşan Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz gün Emine hanımın elinden aldığımız ödülde bizim için çok özel bir ödüldü. İklim değişikliğinin, kuraklığın çok yoğun konuşulduğu bir dönemdeyiz ve bundan sonraki süreçte de tahminler o yönde daha da sıkıntı yaşanacak. Kaynaktan çıkan suyun evlere ulaşması veya tüketim yerlerine ulaşması noktasındaki kayıp ve kaçakları azaltma konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılan değerlendirme neticesinde Türkiye'de ki 81 il arasında birinci oldu. Yüzde 20,21 bu Avrupa standartlarının bile altında bir kayıp-kaçak oranı. Özellikle hedefimiz bunu yüzde 20'nin daha da altına düşürmek ve bunun için yatırımlar yapıyoruz. Altyapı yatırımları zor yatırımlardır kurdele kesemez, açılış bile yapamazsınız. Çileli ve sıkıntılıdır ama Bursa Büyükşehir Belediyesi, scada sistemi ile 150'e yakın deposunu anlık olarak 24 saat boyunca denetliyor. Beraberinde de şehrin altyapısına yatırım yapıyor ve bir taraftan da özellikle geçen yıl 70 bin öğrenci geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize de suyun tasarruflu kullanımı ile alakalı eğitimler veriyor. Ve nihayetinde de kuraklığın yaşanıldığı bu dönemde de Allah'a şükürler olsun Bursa Büyükşehir Belediyesi, kaynak suyunu evlere 24 saat boyunca sağlıklı bir şekilde ulaştırma imkanına sahip oluyor” diye konuştu.