Büyük şehir Akademide dersler devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi'de dersler devam ediyor.

Tarihi Alicanlar Konağında gerçekleştirilen İslami İktisat ve İnsan Seminerleri dersine katılan Araştırma Görevlisi İsmail Bektaş, öğrencilerine Fıkhi Temelleri anlattı. Fıkhi ilkelerinden bahseden Araştırma Görevlisi İsmail Bektaş, “Usulü Fıkıh olarak değindiğimiz Kur'an, Sünnet, İcma, Kıyas gibi sıralamada bunların hepsi Fıkhi İlkelerinin ortaya çıkarılması anlamında başlı başına birer kaynaktır. Kur'an dediğimiz zaman Allah ticareti helal, faizi haram kılmıştır. Allah bize genel bir ilke vermiştir burada. Bu aslında Kur'an'dan çıkarmış olduğumuz fıkhi bir ilke olarak düşünebiliriz. İlke olarak ilk bununla başlarız. Sonra ise sünnet gelmektedir. Ticaret helal faiz haram dedik. Peki, hangi ticaret helal hangi faiz haramdır. Bu noktada sünnetten çıkarmış olduğumuz ilkeler var. İlke dediğimiz şeyler genel bir kaidedir. Sünnetten aldığımız bazı ilkelerde Peygamber Efendimizin yasaklamış olduğu şeyler vardır. Mesela ‘Neceş' diyebiliriz. Neceşin yasak olduğunu fıkhi olarak Peygamber Efendimiz bizlere söylemiştir. Bu şekilde sünnetten çıkardığımız fıkhi ilkeler vardır diyebiliriz” dedi.

İslami fıkıh olan icmada söz eden Bektaş, “İslami fıkıh olarak şimdi İcma'dan bahsedeceğiz. Halifelerin uygulamalarında diğer sahabelerin sükûtu aslında bir İcma kavramına girmektedir. Sükût-u İcma olarak sayılıyor. Bu şekilde fıkhi ilkeler bulunuyor. Geçmiş olduğumuz bu 3 kısma ait ilkeler bellidir. Kıyas kısmına geldiğimizde ise yaşanan gelişmeler karşısında bir Müslümanın veya bir fakhi'nin nasıl davranması gerektiğini, neyi neye kıyas ederek hükümlere ulaşması gerektiğini ortaya koyan bir kısım. Aslında biraz daha fıkhi ilkelerin yoğunlaştığı kısım diyebiliriz. Örnek verecek olursa elde olmayan bir malın satımı kıyas kavramında fıkhi olarak yasaktır. Haziran ayında çıkacak olan bir malın şimdiden satılması kıyas olarak yasaktır. Ama istisna burada devreye giriyor. Buna selam satışı diyebiliyoruz. Parasını peşin veriyoruz ilerde alabileceğimiz bir mal için. O dönemin şartlarına göre ulemanın uygun gördüğü şekilde bu kıyasa aykırı durumlar ortaya çıkabilir” diye konuştu.