İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir 32 Evler'de yağmursuyu altyapısını güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ilçesindeki mahalleye 350 metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırmak için çalışmalara başladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan 32 Evler Mahallesi'nde başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgeye 350 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı kazandıracak. Yeni yağmursuyu hattı ile bölgede yoğun yağışlarda dahi su birikintisi veya taşkın gibi olumsuzluklar uzun yıllar boyunca yaşanmayacak. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, yeni hattın kısa sürede tamamlanacağı ve sürücülerin bu süre zarfında alternatif güzergahları kullanmaları ifade edildi.

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