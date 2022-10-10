Büyükşehir Akyazı'da iki mahalleyi kesintisiz içmesuyu ile buluşturdu

Çalışmalar çerçevesinde Akyazı Gazi Süleymanpaşa ve Yunus Emre Mahallelerinin 4 kilometrelik içmesuyu hattı yenilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa ve Yunus Emre Mahallelerinde başlattığı çalışmalar çerçevesinde mahallelere uzun yıllar boyunca hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yetersiz kalan içmesuyu hattını yeniledi. 4 bin metre uzunluğa sahip hatta devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte bölgenin her geçen gün artan nüfusu da göz önüne alınarak, içmesuyu sorunu uzun yıllar boyunca çözüme kavuşturuldu.

Tamamlanan hat ile ilgili yapılan açıklamada, “Akyazı ilçesinde birçok altyapı ve üstyapı hizmetini hayata geçirdik. Devam eden çalışmalarımızın yanı sıra kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz 4 bin metrelik içmesuyu hattı ile iki mahallemizi kesintisiz içmesuyu ile buluşturduk. Yeni hattın bölgemize hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.