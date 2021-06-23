Büyükşehir Alancuma Mahallesi'nde deplase çalışmalarını başlattı

Büyükşehir Belediyesi, UTÇEM Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara engel teşkil etmemesi için bölgeye içmesuyu sağlayan 850 metre uzunluğundaki içmesuyu hattında deplase çalışmalarını yapıldı. Yeni güzergahına alınacak hat ile bölgede yaşanabilecek sorunların önüne geçilecek. Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Güçlü altyapı ağımızı şehrimizin her noktasında genişletirken aynı zamanda şehrimizin geleceğini de tüm çalışmalarımızda göz önünde bulunduruyoruz. Bu kapsamda yeni güzergahına alınan 850 metre uzunluğundaki hat ile bölgede yaşanabilecek içmesuyu problemlerinin uzun yıllar boyunca önüne geçilecek” denildi.