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Büyükşehir Ampute takımı namağlup devam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Ligin 2.

hafta mücadelesinde karşılaştığı Samsun Medikal Park'la 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Futbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Ampute Futbol 1. Ligi'nin ikinci haftasında Samsun Medikal Park ile karşı karşıya geldi. Zorlu rakibi karşısında iki kez mağlup düşmesine rağmen karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan temsilci, 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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