Büyükşehir asfalt ekipleri Kocaali'de

Bu kapsamda asfalt ekipleri planlanan takvim dahilinde Kocaali'nin Melen, Demiraçma ve Kadıköy Mahallerinde asfalt çalışmalarına başladı. Toplam 3 mahallede yapılacak çalışmayla 7 bin 260 metrelik yol asfaltlanacak.

Yol Bakım ve Asfalt Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde asfalt çalışmalarız tüm hızıyla devam ediyor. Asfalt ekiplerimiz Kocaali'de Melen, Demiraçma ve Kadıköy Mahallerinde toplam 7 bin 260 metrelik yolunda asfalt çalışmalarına gerçekleştirecek. Bu kapsamda Melen Mahallemizin 3 bin 600 metrelik yolunda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak mahallemizi yeni yüzüne kavuşturduk. İnşallah en kısa sürede Demiraçma ve Kadıköy Mahallelerindeki asfalt çalışmalarımızı tamamlayarak yeni yüzüne kavuşturduğumuz yolları bölge halkının hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.