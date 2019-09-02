Büyükşehir asfalt ekipleri Sapanca'da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca Dibektaş Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri son olarak Sapanca Dibektaş Mahallesi'nde çalışmalar gerçekleştiriyor. Yaylalar Caddesi'ndeki 3 bin 200 metrelik yolu sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir ekipleri Dibektaş ve Arıdere Caddesi ile İlmiye yolundaki sıcak asfalt çalışmalarına ise hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Planlanan asfalt programımız dahilinde şehrin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda ekiplerimiz Sapanca Dibektaş Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Yaylalar Caddesi'ndeki 3 bin 200 metrelik yolda sıcak asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Ekiplerimiz bin 250 metrelik Dibektaş ve bin 300 metrelik Arıdere Caddesi ile 2 kilometrelik İlmiye yolunda sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Toplam 9 bin 500 ton sıcak asfalt kullanarak 7 bin 750 metrelik yolu kısa süre içerisinde bölge halkının ve şehrimizin kullanımına sunacağız” ifadelerine yer verildi.