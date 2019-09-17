Büyükşehir asfalt ekipleri Taraklı'da

Program dâhilinde devam eden asfalt çalışmaları Taraklı'da 3 farklı noktada başlatıldı. Başlatılan çalışmalarda toplam 11 bin 700 metrelik yol yeni yüzüne kavuşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları Taraklı'da devam ediyor. 3 farklı noktada başlatılan asfalt çalışmalarında toplam 13 bin 230 ton asfalt kullanılacak. Taraklı'da başlatılan yol yenileme çalışmaları dâhilinde Karagöl yayla yolunda 2 kilometrelik kısım, Uğurlu-Kemaller-Mahdumlar mahalleleri arasında 4 bin 700 metrelik kısım ve Uğurlu Mahallesi-Karagöl yayla yolu arasında kalan 5 kilometrelik kısımda başlatılan asfalt çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Yenilenen 11 bin 700 metrelik yol aynı zamanda Taraklı'nın turizmine de büyük katkı sağlayacak.

12 kilometrelik çalışma

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Planlanan program dâhilinde asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizin güney ucu Taraklı'da kapsamlı bir yenileme işlemi başlattık. Yaklaşık 12 kilometrelik güzergahları yeni yüzüne kavuşturacağız. Yayla turizminde doğanın güzelliklerini misafirlerine sunan Karagöl Yaylası yolu da yenileniyor. Çalışmalar boyunca hemşerilerimizden alternatif güzergâhları tercih etmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz” denildi.