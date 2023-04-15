Büyükşehir asfalt mesaisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt işlemlerinde yeni sezon çalışmalarına Erenler ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Caddesi'nde başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi asfalt sezonunu açtı. Kent merkezinde ve kırsal bölgelerde daha güçlü bir ulaşım için çalışan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri kaliteli bir ulaşım imkanını sunmak için tonlarca asfaltı önemli güzergahlarla buluşturuyor. Geçtiğimiz asfalt sezonunda ilçelerde hummalı bir faaliyet yürüten ekipler, altyapısı tamamlanan arterleri yeni yüzüne kavuşturuyor. Geçtiğimiz aylarda SASKİ marifeti ile Erenler Dilmen ve Hacıoğlu mahallelerinde başlattığı dev altyapı projesi tamamlandı. Çalışmalara Zübeyde Hanım Caddesi'nde işleme başlayan ekipler, asfalt serimine başladı. Asfaltlama çalışması sonrasında 300 metrelik bölünmüş yol bin ton asfalt kullanarak yenilendi. Erenler ilçesinin işlek noktalarından bir tanesi olan bölgede kaldırım düzenleme, yol yenileme ve altyapı çalışmaları da tamamen bitti.