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Büyükşehir atletizmde başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Gaziantep’te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda birincilik elde etti.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda mücadele eden Turan, 21 kilometre koşusunda göstermiş olduğu performansla birincilik elde etti. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışlara, 25'i milli atlet olmak üzere toplamda 702 sporcu katılım sağladı.

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