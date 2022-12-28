Büyükşehir atletizmde şampiyonluğu kaptırmadı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara’da gerçekleştirilen 87.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara'da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusu'nda gösterdiği performansla yarışmayı birinci sırada tamamladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, Ankara'da gerçekleştirilen 87. Büyük Atatürk Koşusunda göstermiş olduğu performansla yarışmayı birinci olarak tamamladı. Yarışmaya 71 ilden 4 bine yakın sporcu katılırken Turan, 60-65 yaş gurubunda yarışmayı birinci tamamladı.