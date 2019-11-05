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Büyükşehir Belediyesi ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları Karapürçek’te devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehrin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları Karapürçek'te devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Program dahilinde devam eden asfalt yenileme çalışmaları Karapürçek'te 4 mahallede başlatıldı. Başlatılan yol çalışmalarında toplam 6 bin 870 metrelik yol yeni yüzüne kavuşacak. İlçeye bağlı Ahmetler, Yazılıgürgen, Mecidiye ve Kızılbayır mahallelerinde toplam 6 bin 870 metrelik güzergahları yeni yüzüne kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi 2 bin 700 metrelik kısımda çalışmalarını tamamladı.


Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 mahallede gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı ifade edilirken; çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçilerine uyulması noktasında hassasiyet çağrısında bulunuldu.

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