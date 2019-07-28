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Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda Söğütlü İlçesi'nin Karateke, Yeniköy ve Mağara Mahallelerini kapsayan 7 kilometre uzunluğunda ki grup yolunun 6 kilometrelik kısmı tamamlandı. Yol Bakım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde asfaltlama ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Söğütlü'de bulunan 7 kilometre uzunluğundaki yola 8 bin ton sıcak asfalt dökerek yenileme çalışmalarına başlamıştık. Vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı çekmemeleri ve daha rahat bir yol kullanmaları için ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Yakın bir süre içerisinde grup yolunu yeni görünümüne kavuşturacağız” denildi.

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