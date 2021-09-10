Büyükşehir Belediyesi'nden 28 ayda 1 milyon ton asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hendek'te 4 mahallede başlattığı asfalt çalışmalarında 3 mahallede 15 kilometrelik bölümü tamamladı. Yeniyayla, Kurtuluş, Göksu Mahallesi'nde asfalt işlemi tamamlanırken, son etap Bakacak'ta da işlemler hızla bitiyor. 28 ayda 1 milyon ton asfaltın üzerine çıkan Büyükşehir, tüm ilçelerde işleme hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ve şehrin 16 ilçesinde yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, 28 ayda şehirde 1 milyon ton asfaltın üzerine çıktı ve çalışmalarında yine hız kesmiyor. Yol Bak ekipleri, kırsal bölgelerde bulunan mahalleleri asfaltla buluşturmak için yapılan asfalt planını süratle uyguluyor.

Bu kapsamda Hendek ilçesinde 4 mahallede başlatılan asfalt işleminin yüzde 80'lik bölümü tamamlandı. Aynı bölgede bulunan Yeniyayla ve Kurtuluş mahallelerinde 8 buçuk kilometrelik grup yolu asfaltlandı, Göksu Mahallesi'nde ise 3 kilometresi okul yolu olan toplamda 7 kilometrelik alan asfaltla buluşturuldu. Asfalt serimi öncesi yolların bakım ve onarımı yapıldı. Bölgede plana alınan son mahalle olan Bakacak'ta da 6 kilometrelik grup yolu kısa sürede asfaltlanacak.

Yol Bak'tan yapılan açıklamada, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin her bölgesine hizmet götürmenin gayretiyle gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Yol-Bak olarak, yürüttüğümüz plan ve faaliyetler doğrultusunda mahallelerimizi asfaltla buluşturuyoruz. Hendek ilçemizde asfalt ihtiyacı olan 4 mahallemizden (Göksu, Kurtuluş, Yeniyayla) 3'ünde işlemi tamamladık. Son olarak Bakacak Mahallemizde çalışmalara başladık, kısa süre içinde tamamlayacağız. Asfalt çalışmalarımız, tüm ilçelerimizde devam edecek” ifadelerine yer verildi.