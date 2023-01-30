Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri gelecek nesillere örnek oluyor

Bu çerçevede 55 bin metrekare alanda inşası devam eden Karaman GES Projesi, Sakarya Gençlik Merkezi Dene Yap Atölye öğrencilerinin ziyaretine açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hayata geçirdiği projelerle genç öğrencilere örnek olmaya devam ediyor. İlkokul öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar tüm öğrencilerin dikkatini çeken ve derslerine konu olan projeler rutin şekilde ziyaret edilmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya Gençlik Merkezi Dene Yap Atölyesi öğrencileri tarafından ziyaret edilen Karaman Güneş Enerji Sistemleri Projesi'nde, öğrencilere güneşten enerji üretmenin detayları ve faydaları anlatıldı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “55 bin metrekare alanda toplam 14 bin panel ile güneşten enerji üreteceğimiz Karaman GES projemizi öğrencilerimizin ziyaretine açtık. Uzman personel tarafından bilgilendirilen öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kere daha yerinde keşfetmiş oldu. Gelecek nesillerin geleceği gören projelerle buluşturulması eğitimleri için çok önemli. Tesislerimiz ve alanında uzman personellerimiz öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak çalışmalarına devam edecek” ifadeleri kullanıldı.