Büyükşehir bisiklet sporcusu şampiyonluğa pedal çevirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bisiklet sporcusu Furkan Akçam, Milli Takım adına yarıştığı Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın her iki gününde de podyumu çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcularından Furkan Akçam, Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'na hızlı başladı. Yarışların ilk gününde sergilediği performansla göz dolduran Akçam, podyuma birinci olarak çıktı. Zorlu yarışların ikinci gününde ise başarılı sporcu, göstermiş olduğu performansla ikincilik elde etti. Milli Takım bünyesinde profesyonel kategoride yarışan Akçam, alınan sonuçların ardından yaptığı açıklamada, “Böylesine güzel ve özel bir organizasyonda hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğim için mutluluk duyuyorum. Oldukça önemli rakiplere ve zorlu etaplara karşı yarışarak bu başarıyı elde ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürerek yeni şampiyonluklara pedal çevireceğiz” diye konuştu.