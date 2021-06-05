Büyükşehir Dünya Çevre Günü'nde Çark Deresi'ni temizledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Çark Deresi'nde temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İş makineleri ile detaylı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dere yatağında biriken atıklar ekipler tarafından temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çark Deresi'nde başlattığı temizlik çalışmaları sonucunda dere yatağını temizledi. İş makineleri ile yapılan temizlik kapsamında 32 Evler Mahallesinde bulunan Su Kenarı Camiisi'nden Mithatpaşa Karakolu'na kadar olan kısımda biriken ve kötü kokuya neden olan atıklar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplandı. Yapılan temizlik sonucunda yaz aylarında yoğun bir şekilde görülen vektör oluşumunun da önüne geçilmiş oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz dere yataklarının ve çevresinin temizlenmesi çalışmalarını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de devam ettik. Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine bölgede başlattığımız temizlik çalışmaları sonucunda dere yatağı temizlenerek koku ve sinek problemlerinin önüne geçildi. Doğamızın ve su kaynaklarımızın korunması için sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımız devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.