Büyükşehir ekipleri 2022'de 51 bin 717 kilometre yolu temizledi

2022 yılı verilerinin yer aldığı raporda, toplamda 51 bin 717 kilometre ana arter, 5 bin 750 kilometre bisiklet yolu temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin ana arterlerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına dair bir rapor yayınladı. 2022 yılına ait verilerin yayınlandığı raporda, 4 adet vakumlu yol süpürme aracı ile toplamda 51 bin 717 kilometrelik ana arterler, ekipler tarafından temizlendi. Caddelerin yanı sıra bisiklet yollarını da hijyenik bir görünüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 750 kilometre bisiklet yolu temizliği gerçekleştirdi.

Yol ve çevre güvenliğinin sağlanması adına yıl boyunca aralıksız çalışan ekipler, bulvar ve meydanlar ile toplu organizasyonlar sonrası büyük alanların temizlenmesi gibi birçok çalışmayı da etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin genelinde yaz-kış demeden sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarında, 2022 yılında 51 bin 717 kilometre ana arter ve 5 bin 750 kilometre bisiklet yolu ekiplerimiz tarafından temizlenmiştir. Vakumlu yol süpürme araçları ile gerçekleştirilen çalışmalarda toplu organizasyonlar sonrasında büyük alanların hızlı ve etkin şekilde temizlenmesi, taşıt yollarında meydana gelen kazaların çevreye verdiği tahribatın ortadan kaldırılarak, yol ve çevre güvenliğinin sağlanması, ana cadde-bulvar ve meydanların yıkanarak temizlenmesi, sonrasında da tüm kalıntıların ortadan kaldırılması gibi farklı alanlarda da etkin, verimli ve hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 yılında da sürdüreceğimiz çalışmalar, şehrimizin tüm ana arterlerinde artarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.